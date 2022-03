Premier buteur officiel au stade Abdoulaye Wade, Boulaye Dia savoure : « On était là pour la qualif'! »

En ouvrant le score pour le Sénégal face à l'Égypte, ce mardi 29 mars lors du match de barrages retour de la coupe du monde, Boulaye Dia est définitivement entré dans l'histoire du stade Abdoulaye Wade.



L'attaquant de Villarreal est officiellement le premier buteur de ce nouveau stade inauguré il y a quelques semaines. En plus d'avoir permis aux Lions de se remettre en selle, il aussi participé à la qualification de sa sélection au mondial 2022.



D'après lui, au-delà de son but c'était ça le plus important. "On était là pour la qualif'!"