Premier atelier « waxlén nu dègg » dans les quartiers Djeddah, Fass Missirah et Santiaba par la Coalition Benno Bokk Yakaar

Le premier atelier participatif dans le cadre des consultations citoyennes « waxlén nu dègg » avec la coalition Benno Bokk Yakaar s'est tenu ce 23 octobre 2021 à 17h à Djeddah. Les quartiers Djeddah 1,2,3 et Fass-Missirah-Santhiaba (FMS) de Grand-Yoff ont eu l’honneur d’accueillir ce premier atelier.

À en croire les membres de la Coalition Benno Bokk Yakaar, chaque citoyen habitant à Grand-Yoff peut et doit être responsable du projet de gouvernance locale.

« Comme promis lors du lancement de ce concept innovant, nous avons essayé de sortir des schémas classiques dans lesquels l’on impose aux populations des solutions hors-sol comme des pièces rapportées inadaptées. En effet, nous sommes convaincus que chaque Grand-Yoffoise et chaque Grand-Yoffois peut, et doit être architecte du projet de gouvernance locale qui devra améliorer son quotidien... »

« Et nous sommes ravis de constater que les populations ont entendu notre appel en étant venues massivement prendre la parole et partager leurs préoccupations avec nous en vue d’une bonne prise en charge dans le programme de la mouvance présidentielle pour les élections locales du 23 janvier 2022 », poursuivent-ils.

Ainsi, ils ont recueilli les propositions et retours d’expérience de toutes les couches socio-économiques présentes : commerçants, menuisiers, tailleurs, chômeurs, étudiants, badiènu gox, dignitaires religieux, marchands, ambulants...