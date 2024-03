Premier League : Tottenham et Pape Matar s'en sortent bien, Chelsea de Nicolas Jackson n'y arrive pas…

La 30ème journée de la Premier League a débuté ce samedi avec les matches de deux clubs où évoluent des joueurs internationaux sénégalais, Chelsea et Tottenham. Malgré un début difficile contre Luton Town, Pape Matar Sarr et les Spurs de Tottenham ont réussi à renverser la situation en seconde période et à remporter la victoire (2-1), grâce à un but décisif du capitaine Son après l'égalisation de Kaboré, qui a marqué contre son camp.

Avec une bonne prestation de Pape Matar Sarr, qui a été remplacé à la 68e minute, Tottenham occupe provisoirement la quatrième place du classement, bien qu'ils aient encore un match en retard. Ils sont toujours en lice pour une qualification en Ligue des Champions, même s'ils ne sont pas en lice pour le titre.

Au même moment, les Blues de Chelsea ont concédé un match nul assez frustrant contre Burnley, qui était pourtant réduit à dix joueurs et mené au score pendant une longue période. Malgré la titularisation de Nicolas Jackson qui a été assez inefficace sur le terrain, Chelsea n'a pas réussi à profiter de son avantage numérique puisqu’ils ont été accrochés (2-2.) Actuellement, les Blues se classent à la 11e place, loin derrière les positions européennes.