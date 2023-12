Premier League : Steve Cooper, l’entraîneur de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyate, viré !

Steve Cooper a été aujourd'hui relevé de ses fonctions d'entraîneur-chef de Nottingham Forest, après plus de deux ans en charge.



Le désormais ex coach des sénégalais de Nottingham, Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaré, a quitté le City Ground après avoir joué un rôle important dans le retour de Forest en Premier League. L’annonce a été faite ce mardi après-midi par un communiqué officiel du club.



Nommé entraîneur-chef en septembre 2021, Steve Cooper (55 matchs en Premier League) paye le début de saison compliqué de son équipe qui pointe à la 17eme place du classement à cinq points de la zone de relégation. Avec seulement trois victoires, neuf défaites et 5 matchs nuls.



Dans le communiqué, le propriétaire Evangelos Marinakis a déclaré : « Tout le monde à Nottingham Forest aimerait remercier Steve pour sa superbe contribution à notre club de football. Sa réalisation en guidant Forest vers la Premier League restera sans aucun doute un moment emblématique de l'histoire du Club. Nous remercions Steve pour son dévouement et son engagement pendant son séjour chez nous, ainsi que pour le lien incroyable qu'il a tissé avec nos partisans et la ville de Nottingham. Steve restera toujours un ami du Club et sera à jamais le bienvenu au City Ground. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futures entreprises. » Le Club fera une nouvelle annonce sur la nomination d'un nouvel entraîneur-chef en temps voulu a-t-il conclu.



Mouhamadou Moustapha GAYE