Premier League : Première victoire pour Everton avec Gana et Iliman, Nico Jackson toujours décisif

Ce samedi, Everton a remporté sa première victoire de la saison en battant (2-1) Crystal Palace d’Ismaela Sarr (sorti à la 62e), grâce à une performance remarquable d'Iliman Ndiaye, qui s'affirme comme un atout précieux pour les Toffees. Ce succès permet à Everton de quitter provisoirement la dernière place du classement

et de se retrouver 15e de la PL.



Actif et percutant, Ndiaye qui commence à gagner la confiance de son entraîneur a joué l'intégralité du match alors que Idrissa Gana Gueye a cédé sa place à la 82e minute. Le duo Ndiaye-Gueye semble être l’une des clés du succès d'Everton cette saison. Il est bien de préciser qu’après un début de saison difficile, Ismaela Sarr a aussi été titularisé avec Palace.



Du côté de Chelsea, Nicolas Jackson continue de briller avec ses 4 buts et 3 passes décisives en 8 matchs. Même s’il n’a pas marqué ce week-end, il a délivré une passe décisive contre Brighton battue (4-2) avec un quadruplé de Cole Palmer. Les Lions se portent bien à quelques jours de la prochaine trêve internationale.