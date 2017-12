Premier League : Manchester City s’offre le derby et largue United !

C’était l’affiche que toute l’Europe attendait. Dans un Manchester frigorifié par la neige, United accueillait son voisin de City. Huit points séparaient le leader citizen des Red Devils au coup d’envoi. Autant dire qu’en cas de victoire des hommes de Pep Guardiola, ces derniers pouvaient prendre une sacrée avance en vue du titre. Pour ce choc, le tacticien catalan alignait du classique, et Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus ou encore David Silva étaient logiquement alignés d’entrée. José Mourinho devait lui se passer des services de Paul Pogba, suspendu, et alignait donc un duo Herrera-Matic dans l’entrejeu. Au final, le Catalan a remporté son duel particulier face au Special One....

Pendant les premiers instants de la partie, ce sont les Citizens qui avaient le ballon, mais ils se heurtaient à des locaux plutôt bien en place derrière. Sterling s’offrait la première situation chaude de la rencontre au quart d’heure de jeu, mais sa frappe en fin de course n’était finalement pas spécialement dangereuse pour De Gea. Derrière, Gabriel Jesus, après avoir éliminé un défenseur rival, manquait lui aussi sa frappe (16e). Les occasions étaient cependant assez rares, notamment grâce - ou à cause - des Red Devils qui étaient particulièrement rugueux dans les duels. Ce qui poussait notamment les Skyblues à tenter leur chance de loin, à l’image d’Otamendi, sans succès (29e). David De Gea se montrait lui décisif devant Delph (41e).

11 points d’écart entre les deux équipes



C’est finalement David Silva qui allait faire la différence. A la retombée d’un corner dévié par Lukaku, l’Espagnol propulsait le ballon au fond (0-1, 43e). Un avantage plutôt mérité et logique compte tenu de la physionomie de la rencontre, mais les Citizens allaient rapidement être douchés. Sur un coup-franc où Otamendi puis Delph se sont troués, Rashford en profitait pour y aller de son but (1-1, 45e+2). Au retour des vestiaires, Manchester City se présentait sans Kompany, blessé et remplacé par Gundogan. Probablement boostés par leur égalisation in extremis, les Red Devils dominaient cependant les débats.

Et pourtant, après un nouveau dégagement manqué par Lukaku dans sa surface, Otamendi, en vrai renard des surfaces, crucifiait David De Gea (1-2, 54e). United peinait à réagir, et le scénario de la rencontre s’était à nouveau inversé avec des Citizens dominateurs. De Gea sortait lui une belle frappe de Kevin De Bruyne, permettant aux siens de rester dans la rencontre (70e). Rashford tentait d’inverser la tendance, mais Ederson répondait présent (76e). L’ancien de Benfica était ensuite décisif sur une double occasion de Lukaku puis de Mata (84e) ! Le score en est resté là malgré de nouvelles occasions, et Manchester City a maintenant 11 points d’avance sur Martial et ses coéquipiers, deuxièmes.