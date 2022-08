Premier League - Lutte contre le racisme : Les joueurs ne mettront plus le genou à terre au début de chaque match…

La Premier League (PL) a confirmé mercredi la décision des capitaines des équipes de première division de ne plus mettre le genou à terre avant chaque rencontre.



Ce geste symbolique visant à bannir le racisme dans le football, sera réservé à certaines dates afin d'insister sur la lutte contre le racisme à des moments précis de la saison 2022-2023.



Selon la ligue anglaise qui a communiqué sur le sujet à quelques jours du démarrage de la saison 2023-2023 de PL le 6 août, « avant la nouvelle saison, les capitaines des clubs de Premier League ont réaffirmé leur engagement à lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Les joueurs ont décidé d'utiliser des moments précis de la saison à venir pour mettre le genou à terre afin d'amplifier le message que le racisme n'a pas sa place dans le football ou la société » a indiqué la Ligue repris par Rmc sport…



Car, deux ans plus tard, à force de le faire avant chaque match de Premier League, le petit rituel semble avoir perdu de sa puissance.