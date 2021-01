Premier League : Liverpool se relance contre Tottenham (3-1), Sadio Mané buteur.

Les Reds de Liverpool ont surclassé les Spurs de Tottenham 3-1 ce jeudi, à l'occasion de la 20e journée de Premier League. Complètement dominée, la formation de José Mourinho s'est effondrée avant et après la pause. En effet, Roberto Firmino, servi par l'international sénégalais, Sadio Mané, a ouvert la marque en fin de première période (1-0, 45e+4.) Quelques minutes après, Alexander-Arnold profitait d'un ballon mal repoussé par Hugo Lloris pour faire le break (2-0, 47e.)



Malgré la réduction du score par Hojbjerg à la 49e (2-1), Sadio Mané mettait fin au suspens d'un tir sous la barre au second poteau (3-1), score final. Son 7ème but cette saison, en Premier League sur un total de 19 matches joués. Liverpool, qui restait sur quatre matches de suite sans marquer en championnat, était trop fort pour Tottenham. Les Reds grimpent ainsi au 4e rang, à 4 points du leader, Manchester City, qui compte un match en moins.