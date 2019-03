Premier League : Liverpool s’impose au forceps (2-1) face à Fulham, Sadio Mané buteur

Liverpool s’est imposé au forceps (2-1), face au Fulham, grâce à un but de Sadio Mané et un penalty tardif de James Milner (81e).

Les Reds pensaient avoir assuré l'essentiel en ouvrant le score par l’international sénégalais, bien servi par Firmino (26e). Une erreur du capitaine Van Dijk, dont la tête a trompé son propre gardien Alisson, a permis à Ryan Babel d'égaliser (74e).

Avec cette victoire, les joueurs de Jürgen Klopp repassent provisoirement en tête du classement de Premier League devant Manchester City. Mané et ses coéquipiers mettent ainsi la pression sur les Citizens, qui comptent un match en moins...