Premier League : Liverpool s'impose 2-1 face à Southampton et prend la tête du championnat, Sadio Mané encore buteur

Après la victoire contre Norwich en levée de rideau de cette nouvelle saison de Premier League, les Reds viennent de remettre ça avec une précieuse victoire à l'extérieur (2-1) contre Southampton. Des buts signés Sadio Mané à la 45e (+1) et Roberto Firmino 71e, Soton réduira le score en fin de partie (83e) suite à une boulette du gardien Adrian.





Après une entame de match assez poussive, l'inévitable buteur des "Reds" Sadio Mané, bien servi par Firmino, trouvait la lucarne droite des "Saints" d'une superbe frappe enveloppée (1-0.) L'international Sénégalais, déjà double buteur mercredi dernier, en SuperCoupe d'Europe, contre Chelsea (2-2, TAB 5-4) inscrit là son troisième but en deux matches. C'est finalement Firmino qui assurera la victoire à Liverpool qui se hisse provisoirement à la première place en attendant les autres résultats.



À signaler la mauvaise relance contrée du portier des "Reds", Adrian qui a offert la réduction du score à Soton, il remplace le titulaire au poste, Allison Becker blessé et forfait pour quelques semaines.