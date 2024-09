Premier League : Ilimane Ndiaye marque son premier but, Nicolas Jackson brille avec un doublé.

Iliman Ndiaye a inscrit son premier but en Premier League face à Leicester, offrant ainsi l’avantage à Everton dès la 12e minute (1-0). Malheureusement, les Foxes vont réussir à recoller au score en fin de rencontre (1-1) et priver Everton de sa première victoire cette saison.

Après son départ de l’Olympique de Marseille pour retrouver l’Angleterre, l’attaquant sénégalais démontre qu’il retrouve peu à peu son meilleur niveau. Toutefois, son équipe reste dernière de la Premier League avec un seul point.

De son côté, Nicolas Jackson a réalisé une performance exceptionnelle contre West Ham avec 2 buts et 1 passe décisive, permettant à Chelsea de s'imposer 3-0. Le jeune attaquant enchaîne les réalisations en ce début de saison.

Critiqué par le passé pour son manque de concrétisation, le Sénégalais fait désormais taire les sceptiques. Il totalise 5 buts et 2 passes décisives après 5 journées de championnat.