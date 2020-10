Premier League : Everton et Liverpool dos à dos, Sadio Mané buteur (2-2).

Pas de vainqueur dans le derby de la Mersey ! À l'occasion de la 5e journée de Premier League, Everton et Liverpool ont partagé les points (2-2), ce samedi. Les Reds, rapidement privés de Van Dijk, blessé au genou, ont mené à deux reprises sur des réalisations de Mané (3e) et Salah (72e). Mais Keane (19e) et Calvert-Lewin (81e) ont permis aux Toffees, réduits à dix après l'expulsion de Richarlison (90e), de revenir dans le match et de rester invaincus en tête du championnat.



À noter le but refusé à Henderson dans le temps additionnel pour une position de hors-jeu très litigieuse de Mané. De quoi frustrer Jürgen Klopp. L'international sénégalais a inscrit son 4ème but au lendemain de sa distinction comme joueur du mois de septembre à Liverpool.