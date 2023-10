Premier League : Avec un doublé de Haaland, Manchester City inflige une correction à Man United

Le 191eme derby de Manchester a été remporté par les Citizens de Pep Guardiola qui ont balayé les Red Devil’s ce dimanche après-midi à Old Trafford. Dans un match à sens unique Manchester City a donné la leçon aux Red Devils battu (0-3), pour le compte de la 10eme journée de Premier League.



Sans grosse surprise le buteur maison, Erling Haaland s’est enfin illustré à l’extérieur face aux grosses écuries en claquant un doublé. Meilleur buteur de la PL le norvégien compte déjà 11 réalisations. Phil Foden va mettre fin au supplice mancunien avec le troisième but marqué au bout d’une phase de possession de 2mn et 35 secondes ! Manchester City revient à la Seconde place, à deux points des Spurs de Tottenham.