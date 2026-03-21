Premier League – 31e journée/ Everton surclasse Chelsea grâce à un bijou de Ndiaye

Everton a signé une victoire éclatante ce samedi soir en dominant Chelsea 3-0 à Goodison Park. Beto, auteur d’un doublé (33e, 62e), a lancé les Toffees vers le succès. Mais c’est Iliman Ndiaye qui a scellé la rencontre à la 76e minute d’un geste splendide.
Servi à l’entrée de la surface, l’international sénégalais a éliminé son vis-à-vis d’un crochet avant d’armer une frappe limpide dans la lucarne, déclenchant l’ovation du public. Ce chef-d’œuvre a confirmé la supériorité d’Everton et symbolisé la soirée cauchemardesque des Blues.
Avec ce succès net, Everton prend une bouffée d’air au classement et s’offre un triomphe de prestige face à un Chelsea impuissant.
Servi à l’entrée de la surface, l’international sénégalais a éliminé son vis-à-vis d’un crochet avant d’armer une frappe limpide dans la lucarne, déclenchant l’ovation du public. Ce chef-d’œuvre a confirmé la supériorité d’Everton et symbolisé la soirée cauchemardesque des Blues.
Avec ce succès net, Everton prend une bouffée d’air au classement et s’offre un triomphe de prestige face à un Chelsea impuissant.
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