Préliminaires Coupe CAF : Les verts et blancs du Jaraaf gagnent et se rassurent avant la manche retour

Le Jaraaf de Dakar a pris une bonne option en vue du second tour des préliminaires des phases de poules de la Coupe Caf. L’équipe de la Médina s’est imposée ce soir au stade Lat Dior de Thiès devant la formation du Kanon Pillards du Nigeria sur le score de 3 buts à 1. Et pourtant, la victoire a tardé à se dessiner pour la formation coachée par Malick Daff.



En effet, très en verve dès l’entame du match, les visiteurs vont scorer dès la 13’’ grâce à David Odenigbo suite à un corner mal repoussé par Papa Seydou Ndiaye. Surpris, les joueurs du Jaraaf montrent du caractère et reviennent au score 6 minutes seulement après l’ouverture du score. Youssou Faye trouve Assane Mbodj qui trompe le gardien nigérian Angeleso Suraj (1-1). Le Jaraaf appuie sur la pédale, et à 7" de la pause, Bouly Niang double la mise pour le Jaraaf de Dakar. À la reprise, le Kanon va être menaçant sans pour autant trouver la faille. Le Jaraaf grâce au nouvel entrant Matar Ndiaye dans le dernier quart d’heure se met définitivement à l’abri (3-1) gagne le match et prend une sérieuse option avant la manche retour au Nigeria...