Pr Souleymane Mboup, président IRESSEF : « une variante britannique du coronavirus est découverte au Sénégal »

Après l’apparition des variants du virus de « Sars-cov-2 » britannique, brésilien et sud-africaine dans plusieurs pays du monde, le président de l’institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) confirme la présence de la souche britannique dans des échantillons analysés au Sénégal.



« Nous vous informons avoir confirmé la présence d'une variante britannique SARS COV-2 dans ces échantillons » précise le professeur Souleymane Mboup.



Il signale que « l’IRESSEF en collaboration avec des collaborateurs du « MRC Unit The Gambia at LSHTM »ont procédé au séquençage d’échantillons de la deuxième vague du Sénégal par Whole Genome sequencing puis ont réalisé le génotypage avec la méthode des next generation sequencing (NGS) »



Ainsi, il lance un message d’alerte à la population sur la gravité et la rapidité de la contagion de cette variante.

« Du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays, il est impératif d’appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective », prévient-il.