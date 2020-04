Pr Moussa Seydi : « Nous avons constaté que les patients traités avec l’hydroxychloroquine guérissent plus vite... »

Le Professeur Moussa Seydi, chargé de la prise en charge des malades, est revenu sur le traitement depuis un mois. Pr Seydi de dire que les malades traités avec l’hydroxychloroquine guérissent plus vite. Mais il dit que c’est un simple constat même si c’est satisfaisant. Il est aussi revenu le traitement symptomatique qui fixe exactement l’état de santé du patient et le traitement à adopter. Il indique que la réanimation fait partie des traitements symptomatiques. Il a vanté les résultats de la chloroquine et révèle que bientôt il va ajouter un autre traitement à cela pour de meilleurs résultats.

Le Professeur Moussa Seydi a appelé aux Sénégalais à respecter les règles d’hygiène et les consignes sanitaires pour barrer la route au coronavirus.