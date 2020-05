Pr Moussa Seydi : « Les patients traités avec l’hydroxychloroquine associée à l'azithromycine ont une durée d’hospitalisation de 9 jours... »

Le chef du centre des maladies infectieuses Pr Moussa Seydi est revenu sur la prise en charge des patients. Selon le coordinateur de la lutte contre le Covid-19 : "il me plait de donner des résultats sur une analyse rétrospective préliminaire sur une partie de nos données. Analyse que nous avons effectuées grâce à la collaboration de plusieurs personnes mais plus particulièrement l'Institut Pasteur de Dakar. Sur 181 patients, nous avons observée que la durée médiane d’hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Elle était de 11 jours pour ceux qui avaient l’hydroxychloroquine seulement et de 9 jours pour ceux qui avaient pris l’hydroxychloroquine et associée à l'azithromycine. Nous avons constaté que les patients qui se sont faits consulter tôt et qui avaient démarrer le traitement dans les 24 heures, avaient une durée médiane d’hospitalisation de 8 jours. Par contre les patients de plus de 80 ans avaient une durée de 19 jours. Tous les patients qui ont été pris en charge tôt et traité avec l’hydroxychloroquine n'ont eu aucune complication encore moins de décès. Concernant les effets indésirables et secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients. Dans ce lot, nous avons constaté 12 cas d'effets secondaires. Mais le traitement était suivi sur 4 patients parce que les effets secondaires n'étaient pas gênants, pour les autres, on a du arrêter le traitement. Tous les effets secondaires étaient modérés. Il n y en avait pas de graves effets secondaires. Tous les signes sont par la suite régressé. Après ces résultats constatés, nous avons décidé de continuer de traiter nos patients avec l’hydroxychloroquine et associée à l'azithromycine. Quelque soit la qualité du traitement on a toujours des cas de décès.