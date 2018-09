Pr Mamadou Ba, Conseiller spécial en santé du PR, à Thiès : " Il faut que nous soyions très aptes à former plus de spécialistes..."

Le conseiller spécial en santé du président de la République, le professeur Mamadou Ba, a lancé un appel dans la capitale du rail pour que " nous soyions très aptes à former plus de spécialistes". À le croire, le fait de revoir à la hausse le nombre de médecins spécialistes pourrait participer à renforcer l'offre en soins de qualité avec équité et surtout dans les régions les plus reculées du pays. Le responsable du département médical de la Fondation servir le Sénégal a tenu ces propos lors des journées médicales au quartier Médina Fall Pencc Mame Cheikh Ibra de Thiès, initiées par le guide religieux, Serigne Khadim Fall en partenariat avec la structure précitée et le maire de la ville de Thiès, Mr Talla Sylla.