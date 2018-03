Pourparlers supposés entre Macky et Fada : Défections en vue dans les rangs de Ldr / Yessal

Ce samedi, le chef de l’Etat a été au domicile dakarois de Modou Diagne Fada pour présenter les condoléances de la Nation suite au rappel à Dieu du père de l’ex-ministre de la Santé. Cette visite si spéciale risque de créer le désordre dans les rangs de Ldr /Yesssal.

En clair, membre-fondateur dudit parti, Cheikh Traoré menace : « Si Fada rejoint Macky, je le quitte sans réfléchir ». Précisant sa pensée, ce responsable qui milite à Guédiawaye ajoute : « Nous étions unis par un contrat de conviction, de confiance, de respect et de responsabilité dans l'objectif de dénoncer les dérives et manquements du régime. Je ne suis et je ne serai jamais la marionnette de qui que ce soit ».

« S'il s'agissait simplement de rejoindre le parti au pouvoir, je n'aurais pas besoin de passer par Ldr/Yeesal. Je connais bien le chemin. Je ne comploterai jamais derrière le peuple », éclaire ce membre du comité directeur de Yessal, chargé de l'intégration africaine et du Panafricanisme et responsable veille Internet de la commission communication du parti.