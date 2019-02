Pour une présidentielle apaisée, les comédiens de l’Arcots détendent l’atmosphère

Sous l’égide de l’Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais (Arcots), une journée culturelle, avec un panel de haut niveau sous le thème « activités artistiques et stabilité sociale », s’est tenue ce vendredi à Dakar, à l’initiative de Pape Faye.

Revenant sur l’objectif visé à travers cette journée, l’initiateur de dire : « Nous avons voulu que la société reconnaisse une chose, que le comédien n’est pas là que pour faire rire. Il est une personne qui a une capacité de réflexion, qui sait poser des situations pour permettre aux gens de réfléchir. Ce que nous avons fait aujourd’hui, c’est en perspective de ce qui va se passer dans quelques jours. Quelle est la position et le rôle de l’artiste en général ?»

« Nous ne voulons pas dire qu’on a fait ce panel en perspective des élections, mais au-delà des élections, nous sommes des constructeurs. Le Sénégal est notre propre pays. Nous devons le construire. On doit interpeller la conscience de tout un chacun pour un meilleur comportement », exhorte M. Faye.