Pour une affaire de portable : Un jeune assène un coup de tesson mortel à son ami

Pour une banale dispute, on assiste souvent à des meurtres entre amis. En illustre le drame qui s’est produit dans la nuit du mercredi au jeudi à la Médina. En effet, un jeune surnommé Bamba a été mortellement poignardé par son ami. Ce jour-là, les deux copains qui étaient tout le temps ensemble se sont disputés pour une affaire de portable. L’engueulade a viré à la tragédie. Le présumé meurtrier, C.D a poignardé la victime avec un tesson de bouteille au cou. Les faits ont eu lieu entre les rues 41 et 43. Regrettant aussitôt son acte, il a conduit Bamba à l’hôpital. Selon un proche de la victime, cette dernière a succombé à ses blessures avant d’arriver à l’hôpital. Ainsi, le présumé meurtrier selon "l'As" a pris la fuite pour ne pas être arrêté. Âgée de plus de 20 ans, la victime est un tapissier de profession et célibataire sans enfant.