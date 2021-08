Pour soigner son père gravement malade : Kabrousse Guèye fait transiter 5 kg de chanvre indien via Gambie pour ensuite les revendre.

Poursuivis pour offre et cession de chanvre indien, Kabrousse Guèye, Saliou Guèye et Saliou Mbengue ont été condamnés à deux ans dont 6 mois ferme pour le premier et 2 ans ferme pour les deux derniers ce lundi 23 août par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

C'est suite à une information anonyme dénonçant un trafic intense de chanvre indien dans la zone de Rufisque, que les éléments du commissariat de la police de Rufisque ont tenu des planques dans la zone pour piéger les dealers de drogue. C'est ainsi qu'ils sont parvenus à arrêter Bara et Saliou Guèye surpris en plein échange avec un client au quartier Arafat, à quelques encablures de l'arrêt bus de la ligne 64. Mais ce dernier a pris la fuite. Les deux trafiquants détenaient un sac contenant 1 kg de chanvre indien. Et le cerveau Kabrousse était resté introuvable, mais pour des heures. Finalement, il sera arrêté chez lui avec la coopération des deux co-prévenus. Ainsi, il revêt des débats d'audience que lors de la perquisition des enquêteurs, 4 kg de chanvre indien ont été découverts chez Saliou Mbengue.

Les prévenus ont reconnu les faits. Et devant la barre, Kabrousse a déclaré que la drogue provenait de la Gambie. Et ce sont de jeunes "Socé" qui le lui auraient offert. "J'ai transporté le chanvre indien via la mer à l'aide de ma pirogue. Une fois arrivé, j'ai appelé Bara Guèye pour lui dire que le Yamba est avec moi. Je suis allé chercher la drogue parce que mon père est gravement malade. Et pour le soigner, j'ai cru que cette pratique était le seul moyen pour m'en sortir", s'est-il défendu.

Pourquoi vous avez pensé à Bara ? Lui demande le juge. Il affirme qu'il a pensé à lui parce qu'il avait à sa disposition une voiture qui pouvait me transporter.

Interrogé sur les faits à son tour, Bara Guèye a fait savoir au tribunal que c'est Kabrousse qui lui a remis le sac contenant le chanvre indien après l'avoir appelé au téléphone. « Kabrousse m'avait expliqué que son père est gravement malade. Il m'a appelé la nuit du dimanche pour m'annoncer l'arrivée de la drogue. Je lui ai proposé que j'avais des "Grands" à qui je vais vendre la marchandise. Je savais que c'était du chanvre indien, mais j'ai voulu l'aider vu la situation de son père », dit-il.

Pour Saliou, les prévenus Bara Guèye et Saliou Mbengue sont venus vers 1 heure du matin chez moi tous les deux à Rufisque. « Ils ont passé la nuit chez moi. Le lendemain, nous sommes allées pour rencontrer un client. C'est là que les policiers nous ont appréhendés », raconte-t-il.

Vu la constance des faits, le maître des poursuites a requis une application de la loi. Selon la défense, il n'y a pas d'offre et de cession de chanvre indien parce que pour que les éléments constitutifs de ce délit soient établis, il faut qu'il y ait un acte matériel par exemple (des ciseaux, des papiers de conditionnement, etc...) Mais il n'en est rien. Ils reconnaissent tous qu'ils détenaient la drogue. Sur ce, le conseil demande au juge de requalifier les faits en simple détention de chanvre indien afin de leur faire une application bienveillante de la loi.

Finalement, le juge Cheikh Mbacké Guissé a déclaré tous les prévenus coupables avant de condamner à 2 ans dont 6 mois ferme Kabrousse et 2 ans ferme pour les deux autres assortis d'une amende de 400 .000 francs.