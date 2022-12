Pour récupérer ses 10 millions soutirés par des faussaires : un commerçant confectionne de faux billets de banque pour se venger.

Fallou Sylla un commerçant âgé de 38 ans et Alassane Ba, marchand ambulant, risquent 10 ans de prison ferme pour tentative de falsification de signe monétaire et détention sans autorisation de produit de falsification. Les deux mis en cause ont été attraits, ce mercredi 07 décembre 2022, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar.