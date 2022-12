« Pour le moment, je suis toujours le sélectionneur du Sénégal… » (Aliou Cissé)

Alors que son contrat avec la fédération sénégalaise de football (FSF) arrive à son terme en 2024, l’avenir d’Aliou Cissé avec la sélection sénégalaise est pour le moins incertain. Suite à la défaite des Lions (3-0) en huitième de finale, la question de son avenir avec les Lions est revenue au cœur des débats. En conférence de presse d’après-match il a clairement répondu à la question…

« Pour l’instant, je ne peux pas parler de mon avenir. Il y a une défaite qui est là, on va tirer les enseignements de cette élimination et puis on verra bien ce qui se passera. Pour le moment, je suis toujours le sélectionneur du Sénégal. L’avenir nous dira. » Autrement dit, Aliou Cissé ne compte pas démissionner de son poste qu’il occupe depuis 7 ans...