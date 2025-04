Pour l'honneur et la dignité ( Par Falilou BA )

Ma minuscule plume au service exclusif de l'humain



Il faut sauver les emplois et par ricochet sauver des familles



L'écriture est la peinture de la voix dit-on. J'ai toujours trempé ma plume quand il s'est agit de combattre l'injustice et de défendre les principes sacro-saints relèvant du commun vivre ensemble.



Quand des sénégalais de tout bord: Keïta Fadilou, Nitt Doff, les dames Falla Fleur et Mme FALL née Maty GNINGUE, Fatima Zahara Wagué, Dr Mamadou Demba Ndour , le Commando Mouramani Kaba Diakité Officiel, Sesag Gueye, Pape Ale Niang, le jeune Bara BA, entre autres sénégalais anonymes, ont suibi la terreur du régime de Macky SALL, j'ai trempé ma plume pour dénoncer et les défendre.



Quand il fallait dénoncer les actes non recommandables du régime précédent, j'ai été à la radio, à la télé et sur les chaînes YouTube pour dire la vérité.



En cette période, beaucoup d'intellectuels s'étaient tus car ayant peur des représailles des faucons d'alors. Moi, j'ai parlé sans me soucier de ma carrière car estimant défendre la justice des hommes. Ce qui m'a valu avec d'autres courageux sénégalais d'être mis dans un frigo administratif pour les agents de l'état que nous sommes.



Je suis foncièrement arcaboutté sur les principes et le jour où je renierai à ces principes, je prie Allah de m'ôter la vie la minute d'après. Car mes principes ne sont pas à géométrie variable.



Dans ma minuscule carrière, je ne me suis jamais considéré comme un quemandeur d'emploi mais plutôt comme un offreur de services. Je me veux un croyant musulman, un "Ahbaboul Rassoul" qui sait que c'est Allah qui a décidé de ce que sera notre existence sur terre pendant que nous étions des fœtus âgés seulement de 120 jours.



Quand il y a eu l'affaire Adji SARR-SONKO, j'ai trempé ma plume pour alerter qu'il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore en févier 2021.



Quand le juge TELIKO a été affecté à Tamba pour dit-on le punir parce qu'il faisait partie des juges débout, j'ai également trempé ma plume pour lui apporter mon soutien et lui souhaiter bienvenue dans le Niani Wuli.



Quand des responsables de l'APR ont brandi la menace de radier Bassirou Diomaye Faye, Inspecteur des Impôts et Domaines de classe exceptionnelle, suite à la publication d'un décret à polémique, je l'ai défendu par la plume et pendant mes passages à la télé et à la radio.



Aujourd'hui comme hier, je suis plus que jamais attaché au rapport d'humanisme. C'est pour cela, j'en appelle aux autorités de revoir leur plan pour éviter les licenciements. Perdre un emploi, il faut le vivre oubien vivre avec quelqu'un qui l'a vécu pour se rendre à levidence qu'il s'agit d'un drame social.



Ce matin, en partance au bureau, j'ai croisé un agent du PAV (policier adjoint volontaire), bien sapé dans sa tenue, je me suis dit, il marche pour se rendre à son lieu de travail tout en sachant qu'il va perdre son emploi. Qu'il est fort probable qu'il ne va pas percevoir son salaire le mois prochain. C'est déjà une torture psychologique. Ils sont 312 éléments qui seront remerciés après 4 ans de services. Il s'agit plutôt de 312 familles dans la tourmente.



Une pensée et un soutien aux travailleurs de la CDC, de la Caisse de sécurité sociale et du Port autonome de Dakar. Après tout, ce sont des sénégalais et des familles entières qui attendent qu'ils perçoivent pour qu'elles puissent en bénéficier.



La littérature russe a surpassé la psychologie et mis en avant la beauté de l'âme humaine. En voici une citation pour l'attester: "Les personnes unies par une tragédie commune, ressentent un certain soulagement lorsqu'elles sont ensemble".



J'en déduis que beaucoup de familles retiendront tout simplement que c'est sous le magistère du duo Sonko moy Diomaye, que leurs proches ont perdu leurs emplois.



Falilou BA

Expert en Communication Institutionnelle

Coordonnateur Cellule Communication SICAP.S.A

Porte-parole du CRDP-50