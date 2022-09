Pour avoir dérobé à la société Eiffage 78 tonnes de fer à béton, d'une valeur de 52 millions de FCFA : quatre employés traînés devant la barre

Six (06) individus dont quatre (04) travailleurs de la société EIFFAGE TER et deux (02) vendeurs de fer ont été attraits ce 26 septembre, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des actes qui leur sont reprochés. En effet, il s'agit des nommés Fallou G M, Sandri L, Pascal D, Thierno F, Cheikh B W et Moussa S considéré comme le cerveau de la bande. Ils sont tous poursuivis pour vol en réunion la nuit à l'occasion du service. Les faits remontent au courant de ce mois de septembre. Devant le juge, les prévenus ont tenté de se tirer d'affaire.

Interrogé par le juge en premier sur les faits, Moussa S considéré comme le cerveau de la bande, a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi.

« J’ai participé à cette opération pour sortir les tonnes de fer à béton et aussi je me suis chargé de conduire ce même fer en deux chargements hors de la zone où il était stocké.

Par la suite, Fallou G. M mon co-prévenu, m'a appelé pour que je trouve un acquéreur. Après une semaine de recherche infructueuse, Fallou G. M m'a appelé pour me dire qu’il en a trouvé un. À vrai dire, j'ignorais la quantité de fer subtilisé », a-t-il affirmé face au juge.

Ses co-accusés Fallou G. M et Sandri L. ont reconnu partiellement les faits. Pascal D. vigile de son état, s’explique : « je ne suis qu'un simple gardien moi, je ne suis pas chargé de contrôler les cargaisons qui sortent, d'autant qu’il s'agissait de travailleurs de la Société. Mais quelques jours après, le sieur Moussa S. m'a remis une somme de 300.0000 de FCFA de la part de mes trois collègues... »

Accusés de recel, les sieurs Thierno F. et Cheikh B. W. ont avoué sans ambages qu’ils ont tous deux acheté des tonnes de fer auprès de Moussa S.

Cheikh B. W. explique : « J'ai acheté 08 tonnes de fer à Moussa soit une valeur de quatre (04) millions de FCFA. Il m'a vendu chaque tonne de fer à 500.000 FCFA. Et quand je lui ai demandé de m'établir une facture, il m'a rétorqué que celui qui est chargé d'écrire les factures était absent ce jour-là... »

Même son de cloche du côté de Thierno qui a affirmé avoir acheté 09 tonnes de fer.

Dans sa plaidoirie, le procureur général a relevé la culpabilité des prévenus Moussa S, Fallou G. M., Sandri L., Pascal D., Cheikh B. W. et Thierno F. Il a requis deux ans d'emprisonnement dont six mois ferme aux sieurs Moussa S., Fallou G. M., Sandri L., Pascal D. et deux ans d'emprisonnement dont trois mois ferme pour Cheikh B. W. et Thierno F.

Dans son verdict, la juge a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés, avant de leur infliger les peines requises par le procureur...