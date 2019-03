Portugal : Neuf mois après sa dernière selection, Cristiano Ronaldo est de retour !

Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a convoqué Cristiano Ronaldo pour les matches contre l'Ukraine et la Serbie, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020.

Après avoir manqué les six derniers matches de la Seleçao pour faciliter son adaptation à la Juventus Turin, club qu'il a rejoint l'été dernier en provenance du Real Madrid, le quintuple Ballon d'or, 154 sélections et 85 buts avec le Portugal, pourra disputer les deux premiers matches de qualification pour l'Euro 2020, contre l'Ukraine vendredi 22 mars et la Serbie trois jours plus tard.

Le Portugal, champion d'Europe en 2016, avait été éliminé par l'Uruguay (2-1) en 8e de finale de la Coupe du monde, le dernier match en date de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise.