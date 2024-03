Portrait / Spécial 8 mars : Adji Mergane Kanouté, « le cœur d’or » au service de ses concitoyens

Adji Mergane Kanouté ne s’arrête pas dans sa progression. Elle est portée aujourd’hui à la tête de la coalition Ensemble pour Demain fondée par les leaders de la coalition Macky2012. La coalition Macky2012 s’est muée en une coalition « Ensemble pour Demain », après la décision du Président Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat à l’élection présidentielle de 2024.



Pour ses nombreux efforts et sacrifices au bénéfice du peuple, elle a été reconnue par ses pairs. Elle est élue vice-présidente de la coordination des femmes de la coalition Benno bokk yakaar et de la grande majorité (mouvance présidentielle). Elle est également vice-présidente du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle depuis deux législatures.





Ses mérites ont également été reconnus par la société sénégalaise. Elle recevra deux distinctions très courues au Sénégal. Il s’agit du ‘’prix Ragnée’’ de la femme modèle politique qu’elle reçoit par deux fois. Adji Mergane Kanouté est également détentrice de la distinction de la ‘’meilleure parlementaire 2022’’. Elle a aussi été distinguée du "prix Calebasse de l’Excellence leadership féminin".



Au niveau international, la spécialiste en communication est élue Vice-Présidente de l’Union interparlementaire (UIP), poste qu’elle a occupé pendant quatre (4) ans avant de briguer la Présidence de cette institution.



D’une générosité débordante, Adji Mergane Kanouté, se donne totalement à sa communauté avec laquelle elle partage tout. Les femmes sont sa principale cible. Soucieuse de leurs conditions de vie, Adji Mergane a initié une « calebasse », banque populaire qui s’inscrit “dans la dynamique de venir en appui aux femmes en leur facilitant l’accès à des financements avec un taux d’intérêt zéro pour cent”.



Dans ses œuvres de bienfaisance, elle n’oublie pas les enfants. Chaque année, elle organise un arbre de Noël pour les enfants.



Très sensible à la cause des enfants, Mme Adji Mergane Kanouté est également la Présidente de l’Association « Protect Children Taxawu Xaléyi ». Une association qui lutte contre le viol, les abus sexuels et toutes formes de violences exercées sur les enfants.



Aujourd’hui, Adji Mergane Kanouté entend poursuivre son combat pour un monde plus juste, soucieux du développement de la condition féminine.