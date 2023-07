Port de Ndayane : le DG du PAD lance les travaux de démolition et débloque 2 milliards pour les impactés

Le projet du port de Ndayane démarre avec la démolition de 16 concessions ce Mercredi 26 juillet. Selon le directeur du Port Autonome de Dakar qui s’est lui même déplacé pour superviser le démarrage des travaux, « Le port de Ndayane tient bien son agenda . C’est le couronnement à succès du projet pour la libération des emprises définitives des emprises permettant un bon début d’exécution du projet du port multifonctions de Ndayane . Les maisons ont été été entièrement vidées dans une ambiance apaisée et la gendarmerie a visité maison par maison pour que personne ne soit en danger . Nous sommes venus accompagné par le représentant du préfet de Rufisque pour la partie qui concerne le département de Rufisque et le préfet de Mbour pour la partie de Mbour . Ce projet qui part sur un horizon temporel de 48 mois à partir d’avril 2024 va être livré aux sénégalais en avril 2027…. », a - t- il annoncé . Cette première tranche concerne 23 impactés du département de Rufisque. Ainsi 16 concessions ont été démolies représentant 9570 , 53 m2 sur une zone prioritaire de 40 ha . Le processus d’indemnisation des personnes affectées est estimé à un montant de 2 Milliards de FCFA qui a été « juste et équitable ». Le processus a été piloté et conduit par les autorités administratives. Il a nécessité plusieurs rencontre entre l’administration locale , la direction du port autonome de Dakar et les personnes impactées par le projet pour une harmonisation des barèmes de paiement. Ce qui a facilité les tractations et éviter la phase judiciaire, a déclaré la représentante du préfet du département de Rufisque . La première phase de construction du port va inclure un chenal maritime de 5 km et un terminal à conteneurs disposants d’un quai de 840 mètres 18miles phases concomitantes porte sur le développement de nouveaux terminaux ainsi que la zone économique spéciale.