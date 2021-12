Port de Ndayane : la pose de la première pierre sera effectuée, ce 3 janvier.

Le Chef de l’État, Macky Sall, procédera le lundi 3 janvier, à la pose de la première pierre lançant officiellement le démarrage de la construction du futur port en eaux profondes de Ndayane. En prélude de l’événement, la cellule communication et stratégie du Port Autonome de Dakar (PAD) a organisé, ce 29 décembre, une rencontre de briefing sur l’intérêt de la réalisation du futur port multifonctions qui s’étendra sur 1200 ha soit trois (3) fois la superficie du port autonome de Dakar.

Situé sur la petite côte à 35 km par mer et à 70 km par route au sud de Dakar, le port de Ndayane permettra de décongestionner significativement le Port autonome de Dakar qui capte 95% des échanges commerciaux du pays.

Le coût du projet est évalué à 837 millions de dollars, financés par le groupe émirati Dubaï Port World. Il comprendra un terminal à conteneur, un chenal maritime de 5 km et la construction d’un quai de 840 m, d’une profondeur de 20 m dimensionné pour accueillir des navires de 336 m de long. Le nouveau port sera également adossé à une zone économique spéciale de 300 hectares...