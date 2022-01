En conférence de presse ce vendredi, le ministre des pêches et de l'économie maritime a voulu mettre fin à certains débats hasardeux sur le coût des travaux du futur port de Ndayane qui, pour le financement de la première phase est exclusivement porté par Dubaï Port World.



Alioune Ndoye précise qu'en estimation, le projet a coûté dans sa première phase 837 millions de dollars et dans sa deuxième phase, 290 millions de dollars soit 1.127 millions de dollars. Un projet qui, selon le ministre des pêches et de l'économie maritime, constituera le Hub portuaire que le président Macky Sall veut mettre à la disposition du Sénégal.



"Ce sera le port le plus important de la sous-région, qui nous permettra d'accueillir les plus gros navires", se réjouit d'ores et déjà le ministre qui faisait face, avec ses collègues ministres, à la presse ce vendredi à l'occasion de la reprise du "gouvernement face à la presse".