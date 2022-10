Port autonome de Dakar : Mountaga Sy libère un espace de 5 hectares pour les bateaux...

Tard dans la nuit du samedi 15 octobre 2022, l'équipe technique du port avec à sa tête le dg, Mountaga Sy et les partenaires comme la douane ont effectué une visite dans la zone sud, pour déménager le site afin que les conteneurs arrivés au Pad puissent décharger sans problème. Le nouveau DG compte ainsi remettre de l'ordre au niveau du port en enlevant tous les stocks inutiles ou qui ont anormalement duré sur place, empêchant les bateaux de décharger correctement leurs marchandises, à cause du manque d'espace. Le DG a ainsi décidé de libérer un espace de 5 hectares au nord du port.



"La vie est chère parce que beaucoup de bateaux qui importent du riz, de l'huile...sont en rade, le déchargement dans les quais étant très lent, car les quais de débarquement sont occupés par des marchandises non dédouanées, ce qui est inadmissible. Nous allons déplacer tous ces stocks à Diamniadio au Parc industriel, nous n'accepterons plus qu'on utilise le port comme un lieu de stockage, sauf pour un délai précis et si le délai est dépassé et que la marchandise n'est pas récupérée, ce sera au responsable du parc industriel d'en décider", a déclaré le DG Mountaga Sy.



Il terminera en affirmant que ce travail se fera dans toutes les zones, comme ils l'ont fait dans la zone sud, pour que les commerçants viennent récupérer leurs marchandises...