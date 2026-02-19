Kaolack: 4 faussaires arrêtés avec 100 millions de faux billets

Dans le cadre de son plan de lutte contre la criminalité, la Section de Recherches de Kaolack a procédé, le mercredi 18 février 2026, à l’arrestation de 4 individus, dont 2 de nationalité étrangère.

Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger et blanchiment de capitaux portant sur un montant d'une contre-valeur estimée à 100 millions de FCFA.

Les investigations se poursuivent...