Popenguine / Mgr Benjamin Ndiaye au PR: « Nous sommes conscient de votre volonté de parachever l’œuvre de votre prédécesseur… »

À l’occasion de la 136e édition du pèlerinage marial prévue du 18 au 20 mai, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce matin à Popenguine pour une visite au sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine. L’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, a adressé le message de la communauté chrétienne au président de la République. « Nous vous remercions de ce déplacement pour marquer de votre estime et de votre volonté de parachever l’œuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l’Etat. Les pèlerins qui se réuniront ici à l’occasion de cette 136 édition du pèlerinage de Popenguine, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous et pour la réussite de votre mission à la tête de l’Etat du Sénégal sans oublier vos intentions particulières » a déclaré l’archevêque qui se réjouit déjà avec ses confrères évêques et tous ces pèlerins, de demander au bon Dieu d’assister le chef de l’Etat dans sa mission ainsi que de ses proches collaborateurs.