Politique : La coalition Yewwi Askan Wi esquive l’AMS et lance officiellement le REEL.

Elle avait annoncé la mise en place d’une association il y’a quelques semaines à l’occasion du bilan sur les résultats des dernières élections départementales et municipales de janvier dernier. En effet, la coalition Yewwi Askan Wi l’a officiellement lancée ce dimanche lors de la clôture du séminaire de formation de ses élus. Une autre association que YAW a indiquée mettre en place pour mener ses activités territoriales. L’entité se nomme le réseau des élus locaux du Sénégal (REEL). L’annonce a été faite par le leader du parti Pastef Ousmane Sonko, par ailleurs, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.



Ce réseau, poursuit Ousmane Sonko, « ne va pas seulement se limiter aux maires de Yewwi, mais s’étendra aux présidents de conseils départementaux et aussi, à tout autre maire de quelque sensibilité politique que ce soit et qui a en ligne de mire, les mêmes objectifs de ces maires soucieux du développement local et des attentes des administrés ». La coalition Yewwi Askan Wi a par ailleurs, suggéré aux différents élus locaux de faire un virement de crédit pour verser ce qui revenait à l’association des maires du Sénégal, de revenir au réseau nouvellement lancé.



Elle rappelle, par la voix de Ousmane Sonko que ces associations ne sont pas des institutions. « Nous ne sommes pas donc obligés de suivre telle ou telle association. La liberté d’association doit être respectée » a noté le Pastefien.



La coalition Yewwi Askan Wi invite l’Etat à reconnaître le RÉEL au même titre que toute autre association et attend également une ouverture des organisations internationales auxquelles, le nouveau réseau lancé ce dimanche sera bien appelé à part.



Cette annonce a notamment vu la présence d’autres membres de la conférence des leaders tels que Khalifa Sall, Malick Gackou, Aïda Mbodj, Déthié Fall, Habib Sy entre autres.