Police de proximité : Le ministre de l’Intérieur annonce six nouveaux commissariats pour Dakar et quatre dans les régions.

Le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome, a annoncé à l’attention des parcellois, l’ambition du Gouvernement de lutter contre l’insécurité en adoptant la police de proximité.



« Les efforts qui ont été entamés vont se poursuivre dans la région de Dakar et sur l'étendue du territoire. Très prochainement, je vais procéder à l'inauguration de 10 commissariats. Les six sont à Dakar et les quatre se trouvent à l'intérieur du pays. Le coût global est de 2 milliards 500 millions », a annoncé le "premier flic du pays".



Ces infrastructures, une fois réalisées, devraient contribuer, dit-il, au maillage sécuritaire, qui résulte des instructions du président de la République, déclinées dans le troisième axe du Plan Sénégal Émergent (PSE).