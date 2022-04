Polémiques sur le parrainage : « Ceux-là qui décrédibilisent le parrainage sont sur le terrain et vous les verrez tous déposer leurs parrains » (Mimi Touré)

Pour le délégué national au parrainage de la coalition BBY, Aminata Touré, les polémiques agitées sur l’application du parrainage pour les élections législatives n’a aucun fondement légal. Car pour l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, on ne peut pas parler de démocratie sans filtre.



« Il y a beaucoup de polémique sur le parrainage, mais ce que je voudrais dire c’est qu’on ne peut pas parler de démocratie sans filtre. Par-là, je voudrais dire à la Cour de la Cedeao, il faut que ses décisions se conforment à la réalité. La Cour de justice de la Cedeao, c’est une Cour que nous connaissons et qui fait partie de notre dispositif communautaire. Évidemment, elle est bien-pensante, mais il faut qu’elle comprenne que dans les élections, il y a un aspect pratique. Il faut qu’une décision soit en conformité avec sa mise en œuvre possible. Il ne peut pas exister et il n’existe plus dans aucune grande démocratie, des élections sans un système de filtre minimal. C’est important à savoir », a laissé entendre Aminata Touré.



Par ailleurs, le délégué national du parrainage de BBY n’a pas manqué de s’attaquer à l’opposition. Pour Aminata Touré, tous les membres de l’opposition qui discréditent le parrainage sont déjà sur le terrain pour collecter leur parrainage. Ce qui veut dire qu’ils doivent accepter les avancées démocratiques. « La loi sénégalaise définit un parrainage ouvert, si vous allez dans les dispositifs français, vous ne pouvez être parrainé que par des élus et si on l’avait appliqué, on n’aurait pas beaucoup de candidats. Ce parrainage-là, ceux qui le décrédibilisent sont sur le terrain et vous les verrez tous déposer leurs parrains. Il y a le discours politique et la réalité et nous devons tous accepter lorsqu’il y a des avancées. Je pense que si un parti politique n’arrive pas à collecter parce qu’il n’a pas suffisamment de militants, il peut se mettre en coalition. Donc il n’y a pas d'excuse en réalité », a lancé Aminata Touré qui se dit confiante pour une large majorité du président Macky Sall au soir du 31 Juillet...