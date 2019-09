Polémique autour de l'histoire générale du Sénégal : Le professeur Ousmane Sène relativise

C'est la polémique depuis la publication des premiers tomes de l'histoire générale du Sénégal. Une polémique qui, selon le professeur Ousmane Sène, directeur du centre de recherche west africain (Warc), est inhérente au monde de la recherche.



Invité de l'émission "grand jury" de la Rfm de ce dimanche, le Pr Sène pense que les meilleurs ont été choisis pour travailler sur la question de l'histoire générale du Sénégal. "De tous ce qui font leurs humanités dans ce pays et j'allais dire en Afrique et peut être même dans le monde, il n'y a pas meilleurs que certains de cela. Je ne les connais pas tous, mais le professeur Iba Der Thiam, à tout point de vue, en tant qu'historien a fait ses preuves. Et je connais certains qui sont là-bas et qui font partie de l'équipe. Ces gens là ne transigeraient jamais avec les règles de l'écriture d'une page historique", a t-il soutenu.



Il poursuit : "Il n'y a aucune version de l'histoire d'aucun pays qui soit unanimement accueillie et acceptée de tout le monde. Même en matière de recherche, les chercheurs ne sont jamais d'accord. Si les chercheurs étaient toujours d'accord, à partir du moment où vous écrivez un livre sur un thème, on n'en parle plus, personne d'autre n’écrira sur le même thème".



Pour le professeur Sène, le débat entre le journaliste Boubacar Boris Diop et le philosophe Souleymane Bachir Diagne sur la portée de l’œuvre du défunt historien Cheikh Anta Diop est une preuve de contradiction. Car, dit-il, "un débat ne peu exister que parce qu'il y a des contradictions ou des positions contraires. Sinon il y a l'unanimisme et l'unanimisme tue tout".



Ousmane Sène dit avoir "beaucoup de respect pour les historiens traditionnels, qui ont une partie de nos traditions, de nos valeurs, de nos cultures. Mais, précise t-il, quand il s'agit d'écrire une histoire, il faut le donner à ceux qui sont spécialistes de l'histoire".