Point-E : UCG lance BIRMAX, un nouveau service d’intervention rapide en renfort dans les quartiers

Le directeur général de l’UCG, Mr Mass Thiam, toujours dans une optique novatrice, vient de lancer ce samedi, BIRMAX, qui est une brigade d’intervention rapide au sein de la SONAGED. En effet, ce service a une orientation spécifiée et orientée vers l’enlèvement des encombrants, les pierres, les gravats, les déchets verts dans les quartiers.

Cependant ce système sera déployé dans chaque quartier de Dakar et permettra de faciliter le travail quotidien des balayeurs de l’UCG.

Pour cette première, l’équipe de BIRMAX a été déployé dans les quartiers de la commune du Point-E, avec une effectif composé d’une cinquantaine de jeunes habillés en tenue verte et avec un rouge dominant, répartie en plusieurs groupes et équipés d'une dizaine de tricycles et de matériaux de nettoiement.