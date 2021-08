Podor : Oumar Baba Ba déclare sa candidature à la mairie de Guédé

Ce samedi 24 juillet 2021 restera à coup sûr dans les esprits et les annales électorales dans le Podor. Jamais de mémoire d’homme une telle mobilisation n’avait été réalisée dans la commune de Guédé Village. Une immense foule, du beau monde qui a accueilli avec la plus grande ferveur la déclaration de ce fils du terroir. En effet, suite à la tournée économique du Président de la République Macky Sall du 12 et 13 juin 2021 dans le département de Podor, les populations ont été reçues à leur demande par le président du Mouvement Citoyen pour le Développement Economique et Social, MCDES-Madiba. Leur souhait était que Oumar Baba Ba, ingénieur en électrotechnique, consultant international en systèmes ferroviaires, télécommunications et énergie, directeur général du bureau d’études international ACCESS-Technologies, accepte enfin de se présenter aux élections municipales de janvier 2022. Et ce, à cause de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la plus grande (en terme de populations et de superficie) commune du département de Podor. Une mairie et une commune agonisantes, malgré ses énormes potentialités : une grande superficie en terres très fertiles, 4 cours d’eau que sont le Fleuve Sénégal, le Doué, le Ngalenka et le Gayo. L’avis le plus partagé est que l’équipe municipale actuelle n’a pas les compétences nécessaires ni la volonté et surtout pas la probité requise pour conduire cette grande commune vers le développement.