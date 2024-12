Plus de 250 agents dont des CDI et contractuels licenciés par Flexeau pour motif économique par option d’ancienneté, Adnane Déme parle de «capitalisme sauvage»

Plusieurs pères de familles dont des conducteurs de forages ayant des CDI et d’autres agents contractuels de Flexeau viennent d’être licenciés par ladite boite. «Motif économique par option d’ancienneté». Telle est la raison brandie par Flexeau en haut de page de la liste des licenciés publiée ce vendredi. Selon le coordonnateur régional Uncs Kaolack et secrétaire national délégué à l'environnement, l’assainissement et au développement durable, Adnane Déme condamne cette démarche et fait remarquer que « Flexeau est une entreprise qui fait une concurrence déloyale et toujours en conflit avec les populations du monde rural dans les régions de Kaolack et Kaffrine. Elle ne cesse de montrer ses limites». Pis, fulmine-t-il, c’est une entreprise qui fait du capitalisme sauvage.