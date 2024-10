"Plus de 100 victimes" accusent le rappeur américain P. Diddy d'agression sexuelle (avocat)

"Plus de 100 victimes" accusent la star P. Diddy d'agression sexuelle, a annoncé mardi l'avocat Tony Buzbee, qui les représente collectivement et va poursuivre le rappeur américain en justice.



"Il s'agit d'une affaire importante que nous avons l'intention de mener de manière agressive", a expliqué cet avocat basé au Texas dans un communiqué, en réclamant l'aide du monde de la musique et du divertissement. "Si vous avez été victime ou témoin de ce comportement scandaleux, je vous demande de bien vouloir vous manifester."