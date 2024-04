Pluies enregistrées hors hivernage dans une partie du Sénégal : Les explications d’un prévisionniste…

Durant la nuit du jeudi, des orages et pluies ont été enregistrés à Bakel, Matam, Tambacounda, Vélingara, Goudiry, Ranérou et Koungheul. Un phénomène qui émeut les populations de ces contrées qui ont l'habitude de recevoir les premières gouttes de pluie à partir de mai-juin.



Cette activité pluvio-orageuse a été causée par une intrusion de mousson, a indiqué Tidiane Diédhiou, prévisionniste à l'Anacim.



Le chef de bureau qualification et Intégration à l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie s’explique. « Une intrusion de mousson a occasionné des orages et des pluies faibles entre Kédougou et Matam. Un thalweg légèrement humide traverse le pays. C'est très précoce mais les activités commencent à remonter », dit-il.



Poursuivant son propos, le sieur Diédhiou précise que « depuis ces derniers jours le FIT : front inter tropical commence à remonter sur le Mali et Burkina et ces débordements des activités pluvio-orageuses en provenance du Mali touchent notre pays. C'est très précoce mais les activités commencent à remonter.



Toutefois, il rassure les populations que « ces pluies notées n'auront pas de conséquences majeures sur la végétation ou les populations. Cette pluie due à une aspiration momentanée du FIT va s'évaporer sous l'effet de la chaleur dans cette zone » , précise-t-il.



Les quantités enregistrées dans les localités sont notées : Bakel 0,4 mm ; Matam 2,4mm ; Ranérou 0,2 mm : Tambacounda 0.1 mm et des traces à Vélingara Koungheul et Goudiry.



Ainsi, pour les 72 heures qui suivent les conditions météo ne sont pas réunies. Donc pas de pluies prévues sur le Sénégal.