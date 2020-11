Pléthore de candidats à la présidence de la CAF : La réponse parfaite de Me Augustin Senghor.

Après avoir siégé durant trois ans au comité exécutif de la CAF, Me Augustin Senghor estime que le moment est venu pour viser plus loin et insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion du football Africain dans sa globalité.







Interpellé sur la pléthore de candidatures annoncées notamment dans la zone Ouest africaine (Trois candidats) pour briguer le poste de président de la CAF, le sénégalais répondra avec clairvoyance.







A en croire Me Augustin Senghor, ceci pourrait être considéré comme une force, en tous cas pour la zone de l'Afrique de l'ouest qui serait bien inspirée de se réunir derrière un seul candidat, lui en l'occurrence. Ce, afin de mutualiser leurs forces et démontrer une fois élus, leurs capacités managériales. Pour ce faire, Me Augustin Senghor d'informer qu'il est toujours en contact avec Jacques Anouma, l'ancien président de la fédération ivoirienne et Ahmed Yahya, le président de la fédération mauritanienne de football.







Évoquant le profil du milliardaire Sud Africain, Patrice Motsepe, Augustin Senghor, soulignera que l'expérience est un élément non négligeable...