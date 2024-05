Planning des Lions en vue du match contre la RD Congo : Aliou Cissé opte pour des huis clos !

Alors que l'équipe nationale du Sénégal a entamé son regroupement ce lundi 27 mai à Diamniadio pour préparer les prochaines échéances des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le programme d'entraînements et d'activités a été dévoilé. Et, le moins que l'on puisse dire c'est que le sélectionneur Aliou Cissé qui s'est plaint du temps de préparation dont il dispose à opter pour des entraînements à huis clos.

En effet, la quasi-totalité des séances seront fermées au grand public, mise à part celle du dimanche, et la séance de veille de match qui se tiendra le mercredi à Diamniadio. Une option qui fera grincer des dents tant au niveau de la presse locale qu'au niveau du public sénégalais. Il faut dire qu’El Tactico et les huis clos, c’est une longue histoire…

Les Lions qui sont provisoirement en tête du groupe L avec 4 points glacés en deux journées (victoire sur le Soudan et match nul contre le Togo), sont dans l’obligation de gagner à domicile (le 6 juin) face à la RDC demi-finale de la dernière CAN et le voisin mauritanien qui jouera devant son public le 9 juin prochain.

Mardi 28 mai 2024 - 17h30 : Entraînement à huis clos sur l'annexe du stade Abdoulaye Wade

Mercredi 29 mai 2024 - 17h30 : Entraînement à huis clos sur l'annexe du stade Abdoulaye Wade

Jeudi 30 mai 2024 - 17h30 : Entraînement à huis clos sur l'annexe du stade Abdoulaye Wade

Vendredi 31 mai 2024 - 17h30 : Entraînement ouvert 15 minutes à la presse sur l'annexe du stade Abdoulaye Wade

Samedi 1er juin 2024 - 17h30 : Entraînement à huis clos au stade Abdoulaye Wade

Dimanche 2 juin 2024 - 17h30 : Entraînement ouvert à la presse et aux interviews sur l'annexe du stade Abdoulaye Wade

Lundi 3 juin 2024 - 19h00 : Entraînement à huis clos sur l'annexe du stade Abdoulaye Wade

Mardi 4 juin 2024 - 18h30 : Entraînement à huis clos au stade Abdoulaye Wade

Mercredi 5 juin 2024 - 17h00 : Conférence de presse d'avant-match en salle de conférence du stade Abdoulaye Wade - 17h30 : Entraînement ouvert 15 minutes au stade Abdoulaye Wade

Jeudi 6 juin 2024 - 19h00 : Match Sénégal vs RD Congo au stade Abdoulaye Wade

Vendredi 7 juin 2024 - 10h00 : Entraînement sur l'annexe du stade Abdoulaye Wade

Samedi 8 juin 2024 - 17h30 : Entraînement ouvert 15 minutes au stade Cheikhna Ould Boidiya

Dimanche 9 juin 2024 - 17h30 : Match Mauritanie vs Sénégal au stade Cheikhna Ould Boidiya