Plan d'aménagement de Pikine : 1,5 milliard prévu pour la restructuration du marché Syndicat et le démarrage des travaux du marché Zinc le 15 avril prochain.

"S'attaquer aux urgences et décliner d'autres projets phares pour un développement inclusif", tel est le programme que le président de la République veut entamer à Pikine.



Selon les populations, les fruits du Jokko Ak Macky doivent être visibles à tous les niveaux et pour toutes les catégories sociales. Le président de la République a dépêché le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. L'objectif étant d'entamer un vaste programme de développement et d'aménagement spécial du département de Pikine après avoir échangé avec les différents acteurs.



Des décisions sont déjà prises. En effet, il faudra, à travers ce programme spécial, rénover le marché Zinc qui se trouve à Pikine Tally Bou Magg. Annoncé par le ministre Oumar Guèye devant les différentes composantes du département de Pikine, cette décision a été même confirmée par le président de la République qui a appelé en direct lors des échanges au cours du comité régional de développement tenu hier dans l'enceinte de l'arène nationale.



"Je vous engage à poursuivre la mise en œuvre de ce programme spécial consacré au département de Pikine à la suite des engagements que j'ai pris avec la jeunesse de Pikine, la société civile, les élus et les autres composantes.." laisse entendre Macky Sall au bout du fil insistant sur les urgences.



Ainsi, le marché Syndicat va bénéficier d'un milliard et demi pour sa rénovation. Le directeur général de l'AGETIP va diligenter incessamment ces travaux en collaboration avec le maire de la ville, Abdoulaye Timbo.



Au terme de ce comité régional spécial pour le développement et l'aménagement de Pikine, les conclusions vont être soumises au président de la République pour leur exécution...