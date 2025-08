Plan "Jubbanti Koom" : Ousmane Sonko lance une thérapie de choc pour "redresser l’économie sans creuser la dette"

Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé son plan de redressement économique et social, baptisé "Jubbanti Koom". Cette feuille de route ambitieuse mise sur la mobilisation des ressources endogènes, la préservation de la souveraineté économique et le respect des équilibres budgétaires.



Refusant tout endettement excessif, bradage des ressources naturelles ou pression fiscale supplémentaire sur les investisseurs, le gouvernement promet une lutte rigoureuse contre la fraude et un effort de contribution équitable de la part de tous les acteurs économiques.