Plainte contre le Président et le bureau de la CCIAD : Les délits visés

AND DEFFARATT CHAMBRE DE COMMERCE et Le Collectif des élus de la Chambre de Commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar pour la Transparence (NA LEER) en conférence de presse cet après-midi, ont annoncé qu’ils avaient servi une citation directe au Président actuel de la chambre de commerce Abdoulaye Sow ainsi qu’aux membres du bureau. Selon leurs avocats, les faits visés sont l’escroquerie au service mais aussi du faux et usage de faux intellectuel.