Plage de Yoff : 5 pêcheurs risquent deux ans de prison pour offre ou cession de drogue.

En effet, suite à une dénonciation anonyme faisant état d'un intense trafic de drogue à la plage de Yoff, les éléments de la brigade de la gendarmerie des Parcelles Assainies se sont transportés sur les lieux. Après une fouille de bout en bout, les gendarmes ont découvert un sac contenant de la drogue à côté des trois premiers prévenus à savoir Khadim W., Mohamed F., Moussa F. Lorsqu'ils ont été palpés, ils ont découvert 53 cornets de chanvre indien dans les poches de Moussa F.

Sur ces entrefaites, les pandores ont également découvert une tente dans laquelle se trouvait Souleymane G. et Amadou K. avec du chanvre en leur possession. C'est dans ces circonstances qu'ils ont été tous embarquées à la brigade de gendarmerie avant d'être inculpés pour détention de chanvre indien en vue d'offre ou de cession.

Déférés au parquet, ils ont été mis sous mandat de dépôt depuis le 7 avril. Ainsi, ils ont comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre de leurs actes.

Devant le prétoire, tous les prévenus ont nié les faits qui leur sont reprochés alors qu'à l'enquête préliminaire ils avaient tous reconnu les faits.

Interrogé en premier, Khadim W. déclare qu'il ne connaît aucun de ses co-prévenus. "J'étais seulement venu à la plage pour prendre l'air, mais les gendarmes ne m'ont pas trouvé en possession du chanvre indien," se dédouane-t-il.

Tandis que les autres se renvoient la balle en clamant leur innocence sans convaincre le tribunal.

Lors de son réquisitoire, le parquet a souligné que la matérialité de cette drogue ne souffre d'aucun doute. Et pour échapper, ils ont essayé de s'emmurer dans la dénégation. À cet effet, le maître des poursuites a sollicité la requalification des faits de détention en vue d'offre et cession disqualifiée en tentative d'offre ou de cession d'exécution d'offre ou cession. Suffisant pour le parquet de requérir 2 ans de prison ferme contre chacun.

Quant à la défense, le conseil de Khadim W. pense que le parquet ne peut pas asseoir le délit d'offre de cession, c'est la raison pour laquelle il demande la requalification des faits. "Ils n'ont pas été trouvés en train de vendre, il n'y a pas de perquisition, ni de matériel de conditionnement. Les enquêteurs ont fait un travail d'a priori", a plaidé la robe noire qui sollicite que le mis en cause soit renvoyé des fins de la poursuite.

Prenant la parole, Me Baba Diop avocat de Mohamed F., estime qu'on ne peut pas qualifier la possession de la drogue. Le commencement d'exécution doit être fait, alors qu'ici il n'y a pas de commencement d'exécution.

Le jugement sera rendu le 19 avril prochain...